4 Asker Şehit Olmuştu: Gemi Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Sarayburnu açıklarında yük gemisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 4 askerin şehit olduğu kaza, o sırada boğazdan geçen Rus savaş gemisi Caesar Konikov'un mürettebatı tarafından görüntülendi.



Sarayrburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 sabahı meydana gelen kazada kuru yük gemisi M/V Tolunay, sahil güvenlik hücumbotuna çarpmış, kazada bot komutanı kıdemli üsteğmen Ali Rıza Yücel, ikinci komutan astsubay Yavuz Gökhan Şahin, er Sinan Göktaş ve uzman çavuş Bülent Demirkaya şehit olmuştu. Türkiyeyi yasa boğan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hücumbotun eşlik ettiği Rus Savaş gemisi Caesar Kunikov askerlerince çekilen görüntüler, kazanın dehşetini de gözler önüne serdi.



Görüntülerde, hücümbot ile yük gemisi M/V Tolunay uzun süre yan yana seyrediyor. Bir süre sonra hücumbot yük gemisinin altında kalarak birder alabora oluyor.



(İHA)