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4,9 Şiddetindeki Deprem Kamerada
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4,9 Şiddetindeki Deprem Kamerada

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

4,9 Şiddetindeki Deprem Kamerada

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Kaynak: Dunya.com

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