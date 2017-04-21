4,9 Şiddetindeki Deprem Kamerada
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com
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