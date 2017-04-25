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4,5g'nin Son Taksidi Yarın Ödenecek
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4,5g'nin Son Taksidi Yarın Ödenecek

4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın yapacak.

4,5g'nin Son Taksidi Yarın Ödenecek

4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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