4,5g'nin Son Taksidi Yarın Ödenecek
4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın yapacak.
4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemesini yarın yapacak.
Kaynak: Dunya.com
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