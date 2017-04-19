4.5 Yaşındaki Defne İlk Yardımda Uzmanlaştı

BURDUR'da ailesiyle oturan 4.5 yaşındaki Defne Aladağ, acil tıp teknisyeni annesi 31 yaşındaki Esengül Aladağ'dan aldığı eğitimlerle ilk yardım konusunda uzmanlaştı. Defne Aladağ, annesinin öğrettikleriyle kalp masajı ve suni teneffüs gibi müdahaleleri öğrendi.



Burdur'da oturan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Şube Başkanı Esengül Aladağ, yaklaşık 1.5 yıl önce hipertansiyon hastası annesi evde rahatsızlanınca, o dönem 3 yaşında olan kızı Defne'ye ilk yardım eğitimi vermeyi kararlaştırdı. Evde boş zamanlarında kızına ilk yardım konularını anlatan Esengül Aladağ, bu konuda çocuğunu yetiştirdi. Bugüne kadar kalp masajından suni teneffüsün nasıl yapılacağına kadar birçok konuya hakim olan Defne, küçük yaşta ilk yardımı öğrendi.



'İLK YARDIM EĞİTİMİ VERMEYE BAŞLADIM'



Geçen yıl hipertansiyon hastası annesinin evde bayılarak bilincini kaybettiğini anlatan Esengül Aladağ, kızının bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdığını anlattı. Aladağ, "Tesadüf eseri komşularımızın haber vermesiyle ambulansla eve giderek annemi hastaneye götürdük. 'Bu durumlarda karşılaşan çocukları eğitmeliyiz' diye düşünerek 'hayata tutunan küçük eller' adı altında kızıma ilk yardım eğitimi vermeye başladım" dedi. Esengül Aladağ şunları söyledi:



"Bu süre içerisinde hastalara bilinci olmadığı zaman nabzı ve solunumu varsa koma pozisyonu nasıl verilir bundan başladık. Daha sonra kalp masajı ve suni solunum nasıl ve ne şekilde yapılır, hastada travma varsa boyunluk takılmadan, omurilik sabitlenmeden yaklaşılmayacağını ve bunların ömür boyu insanlarda felce sebep olacağını öğrettik. 1.5 yılda uzun bir yol kat etti ve severek yapıyor."



Esengül Aladağ, bütün çocukların bu konularda eğitim almasının önemli olduğuna dikkati çekti. - Burdur