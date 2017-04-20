4,5 Ayda 10 Bin Başvuru Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni çipli kimlik kartlarına başvuru yapan ve adreslerinde bulunmayan kişilerin kimliklerinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne teslim edilmesi, yoğun olan personelin işini daha da arttırıyor. Ayrıca 4 buçuk ay içinde ise 10 binin üzerinde yeni çipli kimlik başvurusu yapıldığı öğrenildi.



1 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ'da dağıtımına başlanılan yeni çipli kimlik kartlarına Çerkezköylülerin ilgisi yoğun oldu. Şimdiye kadar Çerkezköy'de 10 bini aşkın başvuru yapılırken başvuru yapanlardan 6 binin üzerinde vatandaş kimliklerine kavuştu. 7'den 70'e herkesin merak ve ilgiyle başvurduğu yeni çipli kimliklere vatandaşların yoğun olunca İlçe Nüfus Müdürlükleri hafta sonları da mesai yapıyor.



Yeni kimlik için başvuruda bulunup, işlemlerin tamamlanmasının ardından kimliklerin dağıtımı sırasında vatandaşların verdikleri adreslerde bulunmaması yoğun mesai içinde çalışan nüfus müdürlüğü memurlarına ekstra yük oluyor. Hem vatandaşların yoğun kimlik taleplerine cevap vermek için mesai harcayan personeller, hem de kimliklerin teslim edilemediği vatandaşlara yeniden ulaşmaya çalışıyor.



İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yeni kimliklerin teslim edilecekleri adresleri doğru vermeleri ya da verilen adreslerde gün içinde mutlaka birilerinin olması gerektiğini kaydettiler. Çalışan vatandaşların ise, ev adresleri yerine İlçe Nüfus Müdürlüğünün adresinin verilmesinin daha faydalı olacağını kaydettiler. - TEKİRDAĞ