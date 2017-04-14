"4: 48 Psikoz" tiyatro oyunu, Entropi Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



Psikoz, farklı konusuyla izleyicisinin ilgisini çekiyor.



"Dış dünyanın kemikleşen sorunlarıyla kendi içsel problemlerini bütünleştiren bir adam. Kötüden iyiye ulaşabilmenin tek yoluysa sevgi onun için... ve bunun için tek yol "ışığı anımsamak ve ona inanmak…"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Entropi Sahne



Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Kategori : 4: 48 Psikoz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır