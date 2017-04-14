4: 48 Psikoz
"4: 48 Psikoz" tiyatro oyunu, Entropi Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
"4: 48 Psikoz" tiyatro oyunu, Entropi Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
Psikoz, farklı konusuyla izleyicisinin ilgisini çekiyor.
"Dış dünyanın kemikleşen sorunlarıyla kendi içsel problemlerini bütünleştiren bir adam. Kötüden iyiye ulaşabilmenin tek yoluysa sevgi onun için... ve bunun için tek yol "ışığı anımsamak ve ona inanmak…"
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Entropi Sahne
Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 30: 00
Kategori : 4: 48 Psikoz
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io