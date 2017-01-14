4: 20 Stand-Up Show

2016'nın birbirinden yetenekli dört komedyeni, sizlere kahkaha dolu bir gece yaşatmak için bir araya geldiler!



Kim bu adamlar?



Barış Balkır



2012 yılından bu yana içeriği sürekli değişen Boyumdan Büyük İşler isimli tek kişilik gösterisiyle çeşitli mekanlarda sahne alan komedyen, Tiyatro Kılçık oyuncusu ve yazar.



Okan Kavurga



Outlier Radyo'nun sesi. Konsept Dışı, Sivri Köşe, Gitar Dergisi ve daha birçok dergide editörlükle uğraştı. Şu an İçinizdeki İrlandalılar'da yazmaya devam ediyor. Reklam sektörünün en taze kanı olan bu komedyen aynı zamanda birçok online kreatif projede metin yazarlığı ve senaristlik yapmaya devam etmektedir.



Erim Bilgin



Mimar Sinan Güzel Sanatlar'ın en asi, en dövmeli, en kaykaylı delisi. Sahnede enerjisini ölçebilecek herhangi bir alet çıkmadı ama çıksa onun da ibresini kıracak kadar kabına sığmayan bir ruh hastası.



Emre Ünsal



Ekibin çiçeği burnunda komedyeni. 2014 yılından beri şehrin muhtelif sahnelerinde çıkan Emre, seyircide ardı arkası kesilmeyen bir yanak sıkma isteği uyandırmaktadır. Genç yaşına rağmen, keskin mizah algısı ve dili ile "kahkaha yoksa para yok" ekolünü takip etmektedir.



Gösterinin içeriği;



Değişmekle beraber; ilk perdede Emre Günsal ve Barış Balkır 20'şer dakikadan toplamda 40 dakika, ikinci perdede Erim Bilgin ve Okan Kavurga 20'şer dakikadan toplamda 40 dakika sahne almaktadır. Gösteri arayla birlikte toplamda 90 - 95 dk. sürmektedir.