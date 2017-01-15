4.2 Milyon Euro'luk Takımdan Gönderiliyor!

Beşiktaş Yönetimi, Rijeka'dan 4.2 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Hırvat stoperin yarım sezonluğuna kiralanması düşüncesini masaya yatırdı. Mitrovic kiralık gönderilirse Ersan Gülüm'le sözleşme yapılacak.

Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibi Rijeka'dan 4.2 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Matej Mitrovic'in sezonun ikinci yarısında kiralık gönderilmesi düşüncesini tartışmaya açtı. Milliyet Gazetesinin haberine göre Önceki gün mali durum ve teknik konularda bir durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlı yönetimden bazı üyelerin, "Mitrovic zaten şu aşamada kadroda alternatif olarak değerlendirilir. Marcelo-Tosic ikilisi bozulmaz. Ersan Gülüm ile sözleşme imzalarsak gelecek sezona hazır olması için Mitrovic'i kiralık verebiliriz" teklifini yaptıkları aktarıldı.

RHODOLFO KALMAK İSTİYOR







Rhodolfo'nun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle bu seçeneği gündemine alan Kartal'da, Mitrovic konusuyla bizzat Başkan Fikret Orman ilgilenecek. Siyah-beyazlı takıma gelmeden önce Anderlecht'in de gündemine olan Hırvat stoper için Belçika kulübüyle masaya oturulacak. Siyah-beyazlılar, bu oyuncunun kiralık gönderilmesi durumunda Ersan Gülüm'e sözleşme imzalatacak.

[haber=24863]

SOBOL KİRALANACAK

Transferde sürekli plan değiştiren Beşiktaş Yönetimi, gözden çıkarılan Rhodolfo'nun gönderilmesi durumunda bu kez sol bek adaylarından Sobol'u kiralayacak. Bu hamlelerde başarıya ulaşılması halinde siyah-beyazlılar son olarak golcü kiralamayı gündemine alacak. Ukraynalı forvet Budkivsky'yi bir süredir listenin ilk sırasında tutan yönetim, alternatif isimlerle de pazarlıklara devam edecek.