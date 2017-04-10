4-0'lık Hezimet Sonrası Melo'dan Fatih Terim'e Rica: Geri Dön!

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Felipe Melo, Medipol Başakşehir karşısında eski takımının 4-0'lık bir hezimet yaşamasına isyan etti.

FATİH TERİM'E GERİ DÖN RİCASI

Melo, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim ve eski yönetici Abdürrrahim Albayrak'tan Cimbom'a geri dönmelerini rica etti.

İşte Melo'nun videodaki sözleri:

Galatasaray ya... 4-0... Lütfen Abdurrahim (Albayrak), Fatih Terim Galatasaray'a geri dönün. Lütfen. Allah Allaaaah...