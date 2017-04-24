3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubu Direktörlüğüne, atama

2004 yılında Ford Otosan'da iş yaşamına başlayan ve 2012 yılından bu yana 3M bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan Oğuzcan, 3M Türkiye'deki kariyerine Elektronik ve Enerji Ürünleri Grubunda, satış temsilcisi olarak başladı. Ardından aynı bölümde Müşteri Süpervizörü, Satış Lideri, Satış ve Pazarlama Süpervizörü olarak çeşitli görevler üstlendi ve 2015 yılı Kasım ayında Elektronik ve Enerji Ürünleri Grubu Satış ve Pazarlama Müdürü oldu.

Giderek daha da fazla sorumluluk gerektiren görevlerde bulunan Oğuzcan 2016 yılı Ağustos ayında 3M Türkiye Sağlık Ürünleri Grubuna geçerek, Medikal Ürünleri Grubu Satış ve Pazarlama Müdürü görevini üstlendi. 2003 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Oğuzcan, 2016 yılında ise Koç Üniversitesi'nde mini MBA Programına katıldı. Mart 2017 itibariyle 3M Türkiye Sağlık Ürünleri Direktörü olan Mahmut Oğuzcan, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

