3ds Max Öğrenmeye Başlama Rehberi

Dünyada mimari modellemede, endüstriyel tasarımda, organik modellemede, animasyon ve grafik uygulamalarında en çok kullanılan programlardan birisidir. Gerek gelişmiş animasyon özelliğiyle gerekse render(resim) kalitesiyle göz doldurmuş en ünlü programlardandır. Ayrıca açık tabanlı bir yazılım olduğu için dışarıdan destekli entegre yazılımlar ve programlar kullanılabilir. 3ds max'de iç mekan-dış mekan çalışması yapılabilir, yapılan mekanlarda animasyon uygulanabilir(Mekan dışında ve arasında gezinme), gelişmiş yüzey modelleme özellikleriyle istenilen her türlü çizimi uygulayabilirsiniz. 3ds max'in iki boyut çizimi gelişmemiştir ve bu görevi Autocad'e bırakmıştır.

3ds Max Eğitimine Kimler Katılabilir

3ds max çoğu meslek türünden kullanıcının üç boyutlu tasarım-modelleme-animasyon-ışıklandırma ve render alabileceği ve sunumunu daha kolaylaştırabileceği bir yazılımdır. Bu yüzdendir ki çoğu mesleklerin özellikle uygulanacak olan bir ürünü sunmada büyük önem taşıdığı kabul edilmiştir. İnşaat Mühendisleri(Köprü, Temel, Yol uygulamaları animasyonu), Mimarlar(İç mekan, Dış mekan sunuları), Endüstri Mühendisleri(Akıllı uygulanabilir çizimlerin sunumları), Çevre Mühendisleri ve Harita Mühendisleri(Yol uygulamaları) başlıca kullanıcılardır. 3ds max için kesit görünüş bilgisi önemlidir. Çünkü program arayüzünde dört pencereyle çalışılmaktadır. Bunlar görünümleri ifade eder. Bu yüzendir ki diğer programlara göre zor bir programdır.

3ds Max Eğitiminde Neler Anlatılır

Program öncesinde ne işe yaradığını hiyerarşik olarak ne yapılması gerektiğini sunmalıdır. 3ds max'de bir projenin gidişatını neler yapılabileceğini neler yapılamayacağını içeriğiyle birlikte anlatmalıdır. Öncelikle Modelleme aşaması, Kaplama, Işıklandırma analizleri anlatılmalı sonrasında bunun prodüksiyonu uygulamalı bir şekilde kullanıcılarla birlikte yapılmalıdır. Gerek menüler gerekse yaklaşık 18000 özelliğe sahip olan 3ds Max'in komut paneli kullanıcıya iyi bir şekilde öğretilmelidir.

3ds Max Eğitim Yöntemleri

Eğitmenin profesyonelliği programın anlatımında ve aktarımında önemlidir. Eğitmen konuya hakim olmalı ve öğrenme psikolojini iyi bilmelidir. Bu yüzden eğitmenin öğretmen tabanlı olması veya formasyon eğitimini alması gerekir.

Eğitmen 3ds max'i anlatırken genelden özele bir öğrenme stratejisine gitmelidir. Konular toplu bir şekilde(Birden fazla komut) anlatılmalı, uygulamalar bu komutlar etrafında kullanıcılarla birlikte yapılmalıdır. Özellikle özel üniversitelerde uygulamasını gördüğümüz 3ds max yeterli olmadığı için kurslara ihtiyaç duyulmuştur. Bu yüzden eğitmen bunu düşünerek öğrencileri çizim konusunda hem piyasaya hem de üniversiteye hazırlamalıdır. Bu yüzden öğrenci öğrenmeye teşvik edilmeli uygulamalar sonrası sınavlar yapılmalıdır. Bu sınavlar öğrenmeyi analiz etmeyi amaçlamalıdır. 3ds max programında toplam verilen eğitim süresinde baştan sona bir proje uygulanmalı ve öğreniminin sonunda ay bir proje istenmelidir.

3ds Max Öğrenmenin Kariyeriniz Katkıları Nelerdir?

Dünyada animasyon ve modellemede en çok kullanıldığı kabul eden 3ds max kullanıcı kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Piyasadaki tüm tasarım ofisleri, malzeme ve teknik ofisler bu programı kullanmaktadır. Bu yüzden kullanıcının programı bilmesi piyasadaki çalışma hayatına katkı sağlar. Kullanıcının model olarak dünyaya farklı bakmasını, analiz yeteneğini ve grup olarak çalışma istediğini arttırır. 3ds max'i kullanmak bir ayrıcalıktır. Bu nedenle iş bulma kolaylığı yüksektir. Kariyer hedefinde bir tık öne götüren yegâne programlardan biridir.

Kazanımlar

3ds max programı öğrenildiğinde piyasadaki her türlü modeller yapılabilir tek resim halinde veya video halinde sunumlar hazırlanabilir.

3ds max Mimarlar, Mühendisler, Tasarımcılar, Grafikerler ve çizim ile ilgili tüm disiplinler tarafından kullanılan bir programdır. Dünyada Film sektöründen Endüstriyel tasarımcılara, Mimarlardan Haritacılara, Grafikerlerden Reklamcılığa kadar her alanda 3ds max'den yararlanılır.



3ds Max Eğitimi Aldıktan Sonra İş İmkanları

3ds max öğrenildikten sonra mesleğiniz ile ilgili iş imkanları çoğu kez proje tamamlayıcı yönündedir. Ancak teknoloji çağında 3ds max'i öğrenmek yeterli olmayacaktır. Ek programlarla birlikte 3ds max'e entegre olan pluginleri(ek programları) bilinmesi gerekir. Bunlara sahip olan kullanıcı sadece "çizimci" rolüne sahip olmaz aranılan kişi haline gelir. Mimarlar için Autocad+3ds Max+Revit+Lumion+Photoshop; Film/Grafik sektörü için 3ds Max+Maya+Photoshop+After Effects programlarını bilmesi gerekir.

3ds Max Sertifikası

Eğitimin sonunda kurum sertifikasını almaya hak kazanılır. Bunun için eğitmenin uyguladığı proje sınavı ve devamlılığı sağlamak gerekmektedir. Programda 1 proje sınavı ve 1 proje ödevi istenmektedir. Öğrenciler %70 başarıya sahip olmaları gerekmektedir. Kurum sertifikası dışında Autodesk ile anlaşması olan büyük kurumlar ayrıca Autodesk Onaylı Autocad Sertifikası almaya hak kazanır.

Bilişim Eğitim Merkezi'nin 3ds Max eğitimiyle birlikte dünyada geçerli Autodesk sertifikasına sahip olabilirsiniz. Eğitimlerden faydalanmak için tıklayınız.