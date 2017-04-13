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3d Teknolojide 'Yerli ve Milli' Üretim Atağı!
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3d Teknolojide 'Yerli ve Milli' Üretim Atağı!

Türkiye'yi yarı iletken çip üreticisi 4 ülke arasına taşıyan Ermaksan, endüstriyel 3D makinede adını ilk sıraya yazdırdı.

3d Teknolojide 'Yerli ve Milli' Üretim Atağı!

Türkiye'yi yarı iletken çip üreticisi 4 ülke arasına taşıyan Ermaksan, endüstriyel 3D makinede adını ilk sıraya yazdırdı. Şirket ayrıca Türkiye'nin ilk 3D makinesini geliştirdi. Şirketin vizyoner ikinci kuşak yöneticisi Ahmet Özkayan, "Hem yerli hem de milli teknoloji bu" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, 3d