39 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Niğde'de 2016 yılında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 39 şüpheli ise tutuklandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2016 yılında yapılan operasyonlarda, 367 gram eroin, 206,5 kilogram esrar, 116 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 69 uyuşturucu hap ve 35,40 gram bonzai maddesi ele geçirildiği ifade edildi.



Yapılan operasyonlar kapsamında 328 şüphelinin yakalandığını, hakkında adli işlem başlatılanlardan 39 kişinin tutuklandığı ve 27 zanlının da adli kontrol kararı alındığı bildirildi. - NİĞDE