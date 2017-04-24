39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği - Konuk Çocuklar Çanak Atölyelerini Gezdi

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden Nevşehir'e gelen yaklaşık 350 çocuk, el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki çanak atölyelerini gezdi.



"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla TRT tarafından bu yıl Nevşehir'de düzenlenen şenlik nedeniyle etkinlik vakitleri dışında bölgedeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden konuk öğrenciler, Avanos'ta binlerce yıldır süregelen çanakçılıkla ilgili ustalardan bilgi aldı.



İlçedeki, kayadan oyma çanak atölyelerini ve satış galerilerini gezen çocuklar, aileleri ve arkadaşları için çeşitli hediyeler aldı.



Ustaların çanak yapımıyla ilgili bilgi aktardığı çocuklar, tezgaha geçerek çanak yapımını denedi.



Etkinliklere Bosna Hersek'ten katılan çocuklardan Azur Çelikoviç, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, Kapadokya bölgesindeki doğal güzelliklerin yanı sıra el sanatlarının da ilgi çekici olduğunu kaydetti.



Çelikoviç, "Çanak yapımını denedim, küçük bir tabak yaptım. Bunu da dönerken götürüp oradaki arkadaşlarıma göstereceğim." dedi.