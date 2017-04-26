Nevşehir'de düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" sona erdi.





"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla düzenlenen şenlik kapsamında kente gelen yabancı öğrenciler ile onları evlerinde misafir eden çocuklar ve aileleri, veda pikniğinde bir araya geldi.



Avanos ilçesi Kızılırmak nehri kenarında düzenlenen programda, konuklara yemek ikramında bulunuldu.



Yarından itibaren ülkelerine dönmek için kentten ayrılmaya başlayacak konuk öğrenciler, ev sahibi çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla Türk çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 39 yıldır TRT'nin organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanıyor.



Bu yıl Nevşehir'de kutlanan, ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan uluslararası şenlik, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.