Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında konuk çocuklar, Göreme beldesinde peribacaları arasında düzenlenen konserde eğlendi.



Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik kapsamında, Emre Aydın tarafından halk konseri verildi.



Konuk ve ev sahibi çocuklar ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, jandarma personeli tarafından çocuklara balon dağıtıldı.



Göreme Açık Hava Müzesi otoparkına kurulan platforma çıkan Sudanlı çocuklar, ülkelerine özgü dans gösterisi sundu.



Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Emre Aydın, çeşitli şarkılar seslendirdi.



Konuk çocuklar, konser etkinliğinde eğlendi.