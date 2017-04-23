39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin galası Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin galası Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
NEÜ'deki galaya, şenliğe davetli 26 ülkeden yaklaşık 350 çocuk katıldı. Konuk çocuklar, ekipler halinde sahneye çıkarak ülkelerine özgü dans gösterilerini sundu.
Gösteride yöresel renkli kıyafetleri ve danslarıyla ilgi toplayan çocuklar, salondaki çoğu çocuklardan oluşan izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 39 yıldır TRT'nin organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanıyor.
24 Nisan Pazartesi günü Avanos ilçesinde de gösteri sunacak konuk çocuklar, 26 Nisan'da ülkelerine dönecek.