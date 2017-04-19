Çeşitli ülkelerden "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklar, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret etti.



KDK'da düzenlenen programda çocuklarla bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yaptığı konuşmada, çocuk şenliğini düzenleyen TRT'ye teşekkür etti.



Çocukları ağırlayan kurumun çalışma yorgunluğunu attığını ifade eden Malkoç, KDK'nın halkın şikayetlerini inceleyerek çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.



Malkoç, çocuk hakları konusunda da bir birimleri olduğunu, çocuklardan çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.



Bir çocuğun "Annem benim kulağımı çekiyor, anneme söyleyin kulağımı çekmesin." şeklinde başvuruda bulunduğunu aktaran Malkoç, cep telefonu annesi tarafından alınan bir başka çocuğun da KDK'ya dilekçe gönderdiğini anlattı.



TRT İç Yapımlar Koordinatörü Engin Baytaş da yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı Malkoç'a teşekkür etti.



Baytaş, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nin bu yıl Nevşehir'de yapılacağını, 26 ülkeden şenliğe katılacak çocuklarla Nevşehir'den dünyaya birlik, beraberlik, kardeşlik, savaşın olmadığı ortamların özlendiğine dair mesajlar verileceğini vurguladı.



Programda, Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ile çeşitli ülkelerden gelen grupların temsilcileri de konuşma yaptı.



Kamu Başdenetçisi Malkoç, Türkiye'ye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.