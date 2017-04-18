"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkenin katılımıyla Nevşehir'de gerçekleştirilecek "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kutlamalarına katılacak konuk öğrenciler, kente geldi.





TRT organizasyonuyla 1979'dan bu yana "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanan şenlik bu yıl "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkenin katılımıyla Nevşehir'de gerçekleştirilecek.



Şenliğe katılmak üzere Nevşehir'e gelen 26 ülkenin çocukları, Nevşehir'de daha önceden belirlenen çeşitli okullarda karşılanarak kardeş öğrencilerle buluştu.





Etkinlikler bugün Avanos ilçesinde "Fotoğraflarla 39. Yıl" sergisinin açılışı ve kokteyliyle başlayacak.





Konuk ülke çocukları, yarın Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından kabul edilecek.





Program, yarın kent merkezinde gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından halk konseriyle devam edecek.





Çeşitli program ve etkinliklere katılacak konuk çocuklar, 26 Nisan'da ülkelerine uğurlanacak.