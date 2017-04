1935 Ağustos'u, Richard Hannay (Engin Hepileri), can sıkıntısını dağıtmak üzere bir tiyatro oyununa gitmeye karar verir. Hannay, o gece tiyatroda gizemli güzel Annabella'yla (Demet Evgar) tanışır ve kendini Londra'dan İskoçya'ya uzanan çok komik, heyecanlı, hareketli, çılgın bir casusluk serüveninin ortasında bulur. Bu serüvende ise onlara pek çok rolle karşımıza çıkan soytarılar (Okan Yalabık ve Bülent Şakrak) eşlik eder.



Sergilendiği her ülkede seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 39 Basamak, 9 sene boyunca aralıksız olarak sahnelendiği West End'in en uzun soluklu yapımlarından biri olmuştur.



Alfred Hitchcock, John Buchan'ın 39 Basamak adlı romanını filme çekerken bu gerilim romanının heyecan yüklü atmosferine, incelikli ama geri planda duran bir mizah dozunu eklemeyi de ihmal etmemiştir. Patrick Barlow, 39 Basamak'ı tiyatroya uyarlarken bu mizah anlayışını alabildiğine öne çıkarmış, gerilim atmosferinin çevrelediği alabildiğine çılgın bir komedinin izini sürmüştür.



Geleneksel komedi anlayışının vazgeçilmez ögeleri; dinamik ve durmak bilmez bir aksiyon, olmayacak ama harikulade teatral raslantılar, yaptıkları ile yapmak istedikleri birbirine uymayan karakterler, binbir kalıba giren oyuncular, bu uyarlamada ustalıkla bir araya getirilmiş. Patrick Barlow bu uyarlamayı yaparken Alfred Hitchcock izleğini sahne sahne takip etmiş, romandan çok filmin, Hitchcock'un uyarlamasını sahneye getirmiş.



Ortaya çıkan bu çılgın komediyi izlemek isteyenler için 39 Basamak, 21 Eylül'den itibaren Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde seyircisini bekliyor.



Yazan: Patrick Barlow



Çeviren: Mehmet Ergen



Yöneten: Mehmet Birkiye



Oynayanlar: Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak, Okan Yalabık



Dekor Tasarım: Efter Tunç



Kostüm Tasarım: Ayşegül Alev



Işık Tasarım: Cem Yılmazer



Hareket Düzeni: Alpaslan Karaduman



Reji Asistanları: Hakan Yeni, Seval İşgören



Oyun Asistanları: Dilay Ekmekçioğlu, İdil Özaydın, Musa Can Pekcan, Doğa Can Halis



Teknik Asistanlar: Ömer Güneş, Yasin Gültepe



*Oyunda sis kullanımı vardır.



*Oyunda kurusıkı silah patlatılmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : 39 Basamak



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır