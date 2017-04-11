38 Yıllık Hasret Bitti!

Maç boyunca rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi Palace'a galibiyeti getiren goller 17. dakikada Andros Townsend, 63. dakikada Yohan Cabaye ve 68. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic'den geldi.



Puanını 34'e yükselterek ligde kalma mücadelesinde derin nefes alan Crystal Palace, ayrıca Arsenal'a karşısında evindeki 38 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. "Kartallar" sahası Selhurst Park'ta Arsenal karşısındaki son galibiyetini 10 Kasım 1979'da 1-0'lık sonuçla elde etmişti.



54 puanda kalan ve Avrupa kupalarına katılım yarışında bir ağır darbe daha alan Arsenal ise, özellikle dış sahadaki performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor.



Arsene Wenger'in öğrencileri ligde son 4 maçta da kalesinde 3 gol görmekten kurtulamadı. Arsenal son olarak böylesine kötü bir karneye 1929 yılında sahip olmuştu.