Almanya'nın Düsseldorf kentindeki 38. Uluslararası Yat Fuarı'na katılan Türk firmaları fuarda büyük ilgi görüyor.



Kapılarını 21 Ocak'ta açan "38. Uluslararası Yat Fuarı" dördüncü gününde devam ediyor.



70 ülkeden bin 800 firmanın katıldığı fuarda Türkiye 38 dernek, kuruluş ve firmayla temsil ediliyor.



Şanlıurfa Vali Yardımcısı Cengizhan Yılmaz, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en eski şehirlerinden olan Şanlıurfa'yı tanıtmak amacıyla Almanya'ya geldiklerini söyledi.



Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın turizm açısından dünyada eşinin ve benzerinin bulunmadığını kaydeden Yılmaz, "Dünyanın en eski şehirlerinden olan Şanlıurfa, Göbeklitepe gibi 12 bin yıllık bir arkeolojik alana sahip, inanç turizminin başkenti diyebileceğimiz bir niteliğe sahip bir kültür ve turizm şehri. Kültür ve turizm alanında birçok başlığa sahip olan bir şehir. Buna bir yenisini yani dalış turizmini ekleme adına buradayız." dedi.



Yılmaz, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin yapılan baraj sonucu önemli bir kısmı sular altında kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Bu alttaki tarihi, yaşanmışlıkları barındıran mahalleleri, evleri, arkeolojik alanları dalış turizmi üzerinden tanıtma adına buradayız. Ziyaretçilerin en çok merak ettiği konular ve bize yönelttiği sorular Şanlıurfa'nın nerede olduğu, konumuyla ve yeriyle ilgili, barındırdığı özelliklerle ilgili sorularla muhatap oluyoruz. Tabii bunlara cevap vermekten ziyade biz bizzat gelerek, tanıyarak, görerek tanımalarını yeğliyoruz, umarız bu konuda da başarılı oluruz."



"Dünya markası olduk"



Sirena Marine Kurumsal İletişim Sorumlusu Tanıl Sürmeli de 10 yıldır tekne üretimi yaptıklarını ve bu yıl fuara dördüncü kez katıldıklarını belirterek sektörde artık dünya markası bir Türk firması olduklarını dile getirdi.



Bu yıl fuarda üçüncü markalarını lanse ettiklerini dile getiren Sürmeli, "Yeni hedeflerimiz var, gittikçe büyüyoruz. Üç markayla beraber fuarda iki farklı salonda bulunuyoruz. Burada 68 feet teknemizi sergiliyoruz. Şu ana kadar ürettiğimiz en büyük tekne ve 21 metre uzunluğunda yelkenli. Azure 41 isimli teknemiz ise Almanya'da ilk kez lanse ediliyor. Üçüncü olarak ise 64 feetlik motorlu yatımız var. Büyüyen bir aileyiz." diye konuştu.



Sürmeli, geçmişte otomobil üretimi yaptıklarından dolayı tekne üretiminde seri üretime kolay geçtiklerini, bunun da kendileri maliyet avantajı sağladığını söyledi.



Sürmeli kendilerini diğer dünya markalarından ayıran en önemli özelliğin ise en küçüğünden en büyük tekneye kadar kaliteyi standartların üzerinde tutmak olduğunu sözlerine ekledi.



Fuar 29 ocak tarihine kadar gezilebilecek.