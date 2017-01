38. Dakar Rallisi Başladı

38. Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet kategorisinde Fransız Xavier de Soultrait kazandı.



Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin ilk etabı, Paraguay'ın başkenti Asuncion ile Arjantin'in Resistencia şehri arasındaki, 39 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 25 dakika 41 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyah elde etti. 2011 ve 2015 şampiyonu el-Attiyah'ın, 24 saniye arkasındaki Xavier Pons 2., 29 saniye gerisindeki 2014 şampiyonu Nani Roma ise 3. oldu.



2010 şampiyonu Carlos Sainz 4., 2009 şampiyonu Giniel de Villiers 5. ve Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Sebastien Loeb 6. sırada yer aldı. 2016'da dahil 6 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel de etabı 12. sırada bitirdi.



De Soultrait, Dakar'daki ilk etap zaferini yaşadı



Motosiklet kategorisinde Viltais takımı adına yarışan Xavier de Soultrait, 28 dakika 20 saniyelik süresiyle kariyerindeki ilk Dakar Rallisi etap birinciliğine ulaştı.



Fransız sürücüyü, 2 saniye geriden Juan Pedrero, 14 saniye geriden de Ricky Brabec takip etti. Son şampiyon Toby Price ise etabı, liderin 1.25 dakika arkasında 17. sırada tamamladı.



Dakar Rallisi'nin 2. etabı, Arjantin'in Resistencia ile San Miguel de Tucuman kentleri arasındaki 275 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.