38. Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında ise İspanyol Joan Barreda kazandı.



Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Arjantin'in San Juan ile Rio Cuarto kentleri arasındaki 292 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 21 dakika 15 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti. Aynı takımda yarışan Fransız Stephane Peterhansel, Loeb'ün 18 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 6 dakika 37 saniye gerisinde kalan Arjantinli Orlando Terranova ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.



Geçen yılın şampiyonu Peterhansel, 12. ve son etap öncesinde otomobil kategorisi genel klasmanında liderliğini sürdürdü.



Motosiklette lider değişmedi



Motosiklet kategorisinde 11. etabı, 3 saat 16 dakika 57 saniyelik zamanıyla Monster Energy Honda takımından Joan Barreda birinci sırada bitirdi.



İspanyol pilotu, bir dakika 50 saniye geriden takım arkadaşı Portekizli Paulo Gonçalves takip etti. Liderin 5 dakika 28 saniye arkasında kalan Yamalube Yamaha takımından Fransız sürücü Adrien van Beveren, bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaştı.



Red Bull KTM'nin Büyük Britanyalı sürücüsü Sam Sunderland ise 5. sırada bitirdiği etabın ardından genel klasman liderliğini devam ettirdi.



Dakar Rallisi, yarın Arjantin'in Rio Cuarto ile başkent Buenos Aires arasındaki 64 kilometrelik parkurda düzenlenecek 12. ve son etapla tamamlanacak.



Genel klasman



Dakar Rallisi'nin 11. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:



Otomobil









Sürücü Ülke Araç Süre 1 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot 28: 20: 16 saat 2 Sebastien Loeb Fransa Peugeot +5: 32 dakika 3 Cyril Despres Fransa Peugeot +32: 54 dakika









Sürücü Ülke Araç Süre 1 Sam Sunderland Büyük Britanya KTM 31: 14: 11 saat 2 Matthias Walkner Avusturya KTM +33: 09 dakika 3 Gerard Farres İspanya KTM +37: 22 dakika

Motosiklet