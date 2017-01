38. Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında ise İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.



Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Bolivya'nın Uyuni ile Arjantin'in Salta kentleri arasındaki 492 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 11 dakika 2 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti. Aynı takımda yarışan Fransız Stephane Peterhansel, Loeb'ün 3 dakika 35 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 5 dakika 13 saniye gerisinde yine aynı ekipten Fransız Cyril Despres ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.



Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 9 şampiyonluğu bulunan Loeb, böylece otomobil kategorisi genel klasmanında Peterhansel'i geçerek liderliğe yükseldi.



Motosiklette Sunderland liderliğini sürdürdü



Motosiklet kategorisinde sekizinci etabı, 4 saat 28 dakika 21 saniyelik zamanıyla Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barreda Bort birinci sırada bitirdi.



İspanyol pilotu, 3 dakika 51 saniye geriden gelen Red Bull KTM takımının Avusturyalı sürücüsü Matthias Walkner izledi. Liderin 3 dakika 54 saniye arkasında bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaşan Red Bull KTM'nin Büyük Britanyalı pilotu Sam Sunderland ise genel klasmanda liderliğini sürdürdü.



Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Arjantin'in Salta ile Chilecito kentleri arasındaki 406 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.



Genel klasman



Dakar Rallisi'nin 8. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:



Otomobil









Sürücü Ülke Araç Süre 1 Sebastien Loeb Fransa Peugeot 20: 10: 05 saat 2 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot +1: 38 dakika 3 Cyril Despres Fransa Peugeot +17: 17 dakika









Sürücü Ülke Araç Süre 1 Sam Sunderland Büyük Britanya KTM 22: 01: 08 saat 2 Pablo Quintanilla Şili Husqvarna +20: 58 dakika 3 Adrien van Beveren Fransa Yamaha +28: 49 dakika





Motosiklet