38. Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.



Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Bolivya'nın La Paz ile Uyuni kentleri arasındaki 322 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 1 saat 54 dakika 8 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Stephane Peterhansel elde etti. Aynı takımda yarışan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 9 zaferi bulunan Fransız Sebastien Loeb, Peterhansel'in 48 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 3 dakika 33 saniye gerisinde Toyota Gazoo takımından Güney Afrikalı Giniel de Villiers ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.



WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliğini korudu.



Motosiklette Sunderland liderliğini sürdürdü



Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 2 dakika 5 saniyelik zamanıyla Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec aldı.



ABD'li pilotu, 1 dakika 44 saniye geriden Portekizli takım arkadaşı Paulo Gonçalves izledi. Liderin 4 dakika 43 saniye arkasında bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaşan Red Bull KTM takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Sam Sunderland ise genel klasmanda liderliğini sürdürdü.



Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Bolivya'nın Uyuni ile Arjantin'in Salta kentleri arasındaki 492 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.



Genel klasman



Dakar Rallisi'nin 7. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:



Otomobil









Sürücü Ülke Araç Süre 1 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot 15: 57: 06 saat 2 Sebastien Loeb Fransa Peugeot +1: 57 dakika 3 Nani Roma İspanya Peugeot +11: 07 dakika









Sürücü Ülke Araç Süre 1 Sam Sunderland Büyük Britanya KTM 17: 28: 53 saat 2 Pablo Quintanilla Şili Husqvarna +17: 45 dakika 3 Adrien van Beveren Fransa Yamaha +22: 16 dakika





Motosiklet