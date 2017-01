38. Dakar Rallisi'nin 3. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda kazandı.



Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 3. etabı, Arjantin'in San Miguel de Tucuman ile San Salvador de Jujuy kentleri arasındaki 364 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 18 dakika 17 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Stephane Peterhansel elde etti. Geçen yıl da dahil 6 şampiyonluğu bulunan Fransız pilotun, 1: 54 dakika arkasındaki Carlos Sainz ikinci, 3: 08 dakika gerisindeki Sebastien Loeb ise üçüncü oldu.



Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Loeb, bu sonuçla Sainz'ın 42 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.



Etap öncesi yedinci sıradaki Peterhansel de üçüncülüğe tırmandı, ikinci sıradaki Naser el-Attiyah ise yaşadığı sorunlar nedeniyle zirveden çok uzaklaştı.



Motosiklette yeni lider Barreda



Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 4 saat 23 dakika 41 saniyelik zamanıyla Monster Energy Honda takımından Joan Barreda aldı.



İspanyol sürücüyü, 12: 29 dakika geriden Sam Sunderland, 15: 30 dakika geriden de Pierre Alexandre Renet izledi.



Barreda böylece en yakın rakibinin 10: 20 dakika önünde genel klasman liderliğine yükseldi.



Kazandığı 2. etap sonrası liderliği ele geçiren son şampiyon Toby Price, etabı dokuzuncu sırada bitirdi ve genel klasmanda, liderin 16: 19 dakika gerisine düştü.



Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Arjantin'in San Salvador de Jujuy ile Bolivya'nın Tupiza kentleri arasındaki 416 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.



Genel klasman



Dakar Rallisi'nin 3. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:



Otomobil









Sürücü Ülke Araç Süre 1 Sebastien Loeb Fransa Peugeot 6: 54: 56 saat 2 Carlos Sainz İspanya Peugeot +42 saniye 3 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot +4: 18 dakika





Sürücü Ülke Araç Süre 1 Joan Barreda İspanya Honda 7: 36: 30 saat 2 Sam Sunderland Büyük Britanya KTM +10: 20 dakika 3 Paulo Gonçalves Portekiz Honda +13: 42 dakika

Motosiklet