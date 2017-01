37 Yaşında Kanserden Öldü

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Taylan Ok, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Taylan Ok'a, yaklaşık 1.5 yıl önce kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde testis kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyen Ok, dün akşam aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Taylan Ok için Acılık Hz Ali Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci de katıldı. Ok'un cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



- Zonguldak