İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Film Festivali'nin katılımcıları, Kuruçeşme Marina'dan başlayan tekne turunda bir araya geldi.



Yabancı ve yerli konukların İstanbul Boğazı'nda gezdiği tekne turunda AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, festivale gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.



Ayan, açılış törenine onur konuğu olarak İngiliz oyuncu Sir Ian McKellen'in geldiğini aktararak, "5 Nisan'dan itibaren festival başladı ve devam ediyor. Yarın son yarışma günü. Yarın akşam yarışma filmlerine jüriler karar verecek. Uluslararası jüri bu akşam, ulusal jüri de yarın son filmi seyrettikten sonra toplanacak." dedi.



Festivalin yoğun bir ilgi gördüğüne işaret eden Ayan, şunları aktardı:



"Salonlarımızın doluluğu güzel. Filmler genelde beğeniliyor. Ben jüri üyeleri ile de irtibattayım. FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu) jürisi de ulusal ve uluslararası jüri de genelde seçkiyi beğenmiş durumda. Bu da tabii bizi mutlu eden bir şey. Bundan başka festival iyi gidiyor. Bu yıl genelde yarışma yönetmenlerimiz burada filmleri sunmak için. Geçen seneden biraz daha az katılım var uluslararası açıdan ama yine de buraya gelen konuklar çok mutlular hayatlarından. Yarışma filmlerinin yönetmeleri burada. Hepsi birbirinin filmlerini sundular. Türk yönetmenlerimiz de burada ve filmlerini sunuyorlar."



Kerem Ayan, tekne turuna festivalin tüm konuklarının katıldığını dile getirerek, "Artık geleneksel oldu. Herkesi burayı davet ediyoruz. Festival sırasında herkesi bir yerde bulmak pek mümkün olmuyor. Burada yabancı yönetmenlerle, Türk yönetmenlerin tanışması sağlanıyor. Çok güzel bir ortam. Tabii boğaz da çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.



Yarın akşam gerçekleştirilecek ödül töreninde Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri de takdim edilecek.