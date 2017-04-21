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359 Fetö Sanığına Elektronik Kelepçe
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359 Fetö Sanığına Elektronik Kelepçe

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım: "(Elektronik denetleme sistemi) Kurumsal tarihi çok yeni ancak bizden 10 yıl önce başlamış olan ülkelerin uygulama standartlarını yakaladık.

359 Fetö Sanığına Elektronik Kelepçe

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım: "(Elektronik denetleme sistemi) Kurumsal tarihi çok yeni ancak bizden 10 yıl önce başlamış olan ülkelerin uygulama standartlarını yakaladık.

Kaynak: Dunya.com

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Ceza, FETÖ
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