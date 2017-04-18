3500 Yıllık Firavun Dönemi Mumyaları Bulundu

Mısır'daki antik Krallar Vadisi yakınında, 3500 yıllık 18. Hanedan'dan kalma ve dönemin üst düzey yöneticilerine ait yeni mumyalar bulundu.



Mısır'ın Antik Eserler Bakanı Halid El-Anani, El Uksur kentinin batısındaki Dra Abul Naga nekropolünde yapılan arkeolojik araştırmalarda, firavun dönemine ait altı mumya bulunduğunu açıkladı.



El-Anani, bulunan mumyalardan birinin büyük ihtimalle, antik şehirde sulh yargıcı olarak görev yapmış üst düzey bir yönetici olan Userhat'ın mumyası olduğunu ve 18. Mısır hanedanı döneminde kalma olduğunu söyledi.



Mısır'da firavunların mezarlarının bulunduğu meşhur Krallar Vadisi yakınlarındaki arkeolojik çalışma yürüten Mustafa El Veziri, ölüler kentinde onlarca tarihi eserin yanı sıra, firavunlara ait 6 mumya, tabut ve heykeller bulunduğunu açıkladı. Eski Mısır hanedanlarında "sulh hakimi" unvanının nadir bir meslek olduğunu belirten El Veziri, bulunan mumyaların iyi durumda olduğunu ifade etti. El Veziri; "Mezar küçük olsa da, içerisinde çok sayıda renkli maske bulunuyor. Arkeolojik çalışmada, mezardaki mumyaların bilinmeyen bir hastalıktan öldükleri anlaşıldı," dedi. El Veziri ayrıca, 1050'den fazla tarihi heykel bulunduğunu, kazıların devam ettiğini belirtti.



T şeklindeki mezar, açık avludan geçerek ulaşılan dikdörtgen şeklinde bir salon, bir koridor ve iç odadan oluşuyor.



Mısır'ın 18. hanedanı, milattan önce 1550–1298 arasında hüküm sürmüştü. Bulunan tarihi eserlerin yaklaşık 3500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.



(Fotoğraflı) - Uksur