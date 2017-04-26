350 Bin Dolarlık Satranç Takımında Vladimir Putin ve Barack Obama Karşı Karşıya Geldi

6.5 kilogram beyaz ve siyah gümüş, 56 gram altın, 96 pırlanta ve 1 adet yakut kullanılan satranç takımının en önemli taşları olan "şahlar" Vladimir Putin ve Barack Obama olurken, beyaz takımda Rusya ve Rus kahramanları, siyah takımda ise Avrupa ve ABD liderleri yer alıyor.



Oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan bu satranç takımı özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Krasnoyarsk bölgesinde yaşayan mücevherci Ruslan Timoşuk'un yaptığı ve "Dünya Satrancı" olarak adlandırılan bu değerli takımın şu anki değeri tam olarak 350 bin dolar seviyelerinde. Oldukça ses getiren satranç takımı tasarımı hakkında konuşan Ruslan Timoşuk yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:









Bu oyunu tasarlamak Ukrayna krizinden sonra aklıma geldi. Bir vatansever olarak konuyu çok düşündüm ve Batı'nın Rusya'ya saldırdığı zamanları anımsadım. Bu saldırılardan birine Ukrayna maruz kalıyordu

