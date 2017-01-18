Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 350. Ar-Ge merkezi belgesini, Düzce'de faaliyet gösteren Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret AŞ firmasının almaya hak kazandığını bildirerek, "Bu yıl içinde hedefimiz, Türkiye'de Ar-Ge merkezi sayısını bine çıkarmak. Şu anda 350'deyiz, bu çok iddialı bir hedef ama bunu başaracağız." dedi.



Özlü, bakanlıkta düzenlenen, "350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni"nde yaptığı konuşmada, Ar-Ge merkezlerinin, Türkiye'de teknolojiye dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla bakanlığın ortaya koyduğu bir program olduğunu söyledi. Özlü, "Bu yıl içinde hedefimiz, Türkiye'de Ar-Ge merkezi sayısını bine çıkarmak. Şu anda 350'deyiz, bu çok iddialı bir hedef ama bunu başaracağız. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de Ar-Ge merkezi açma yeterliliğine sahip çok sayıda firmamız var. Bu firmalarımızı tek tek tespit edip, arkadaşlarımız bilgilendiriyorlar ve Ar-Ge merkezi açma konusunda teşvik ediyorlar." diye konuştu.



Faruk Özlü, bakanlık olarak teknolojiye dayalı sanayi, bilime dayalı teknoloji politikasını takip edeceklerini aktardı. Bakanlığın 350. Ar-Ge merkezi belgesini, Düzce'de faaliyet gösteren Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret AŞ firmasını almaya hak kazandığını bildiren Özlü, "Vereceğimiz Ar-Ge merkezi belgesi, bizim için de önemli bir kilometre taşı. Fibrobeton ile Düzce'de Ar-Ge merkezi açan firma sayısı 5'e ulaşıyor." ifadesini kullandı.



Firmalardan teknolojiye dayalı üretim yapmalarını ve katma değeri yüksek ürünler üretmelerini istediklerini dile getiren Özlü, bunu Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da söylediğine işaret etti. Teknolojiye dayalı üretim yapılarak, yüksek katma değerli ürünler üretilebileceğini vurgulayan Özlü, şu anda yüzde 3,5'lar seviyesinde olan sanayi içindeki yüksek katma değerli ürün oranını ilk aşamada yüzde 15'e, sonrasında da en az yüzde 20'ye yükseltmeyi amaçladıklarına dikkati çekti. Özlü, bu nedenle Ar-Ge merkezlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Bütün firmalara, Ar-Ge merkezi açmaları noktasında bakanlıkla irtibata geçmeleri çağrısında bulunan Özlü, bu kapsamda firmalara önemli destek ve teşvikler sunulduğunu anlattı.



Konuşmasının ardından Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'e Ar-Ge Merkezi Belgesini takdim eden Özlü, firmayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.