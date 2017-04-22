35. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde Yönetmen Kiyarustemi Anıldı

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Yönetmen, senarist ve yapımcı Semih Kaplanoğlu ile röportaj

İranlı yönetmen Abbas Kiyarustemi'yi anma programı

Semih Kaplanoğlu'nun anma törenindeki konuşması Yönetmen, senarist ve yapımcı Semih Kaplanoğlu, sanat ve sinemanın, Ortadoğu'da yaşanan kaosu sona erdirebilmek için gerekli ilişkileri kuracak unsurlar olduğunu söyledi.



Başkent Tahran'daki 35'inci Uluslararası Fecr Film Festivali kapsamında düzenlenen İranlı yönetmen Abbas Kiyarustemi'yi anma programı öncesinde AA muhabirine konuşan Kaplanoğlu, "Bölgemizde kaos yaşanıyor. Bu kaosu sona erdirebilmek için gerekli ilişkileri kuracak unsur, sanat ve sinemadır. Bu bölgedeki sinema festivalleri genç sinemacılar ve barış için çok faydalıdır." dedi.



Semih Kaplanoğlu, "Fecr Film Festivali'ni bu bölgenin ortak kültürel kodlarını buluşturması yönüyle önemsiyorum. Ayrıca İran sinemasının bölge ve Avrupa'daki etkisi de bu festivalin önemini arttırıyor." ifadelerini kullandı.