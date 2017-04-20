35 Ton Demiri Teslim Etmeyince Tutuklandılar

Denizli'den yükledikleri 35 ton demiri Antalya'daki firmaya teslim etmeyen iki kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Finike ilçesi Yuvalılar Mahallesinde nakliyecilik yapan N.G. ve yeğeni B.G. Denizli'den yükledikleri 35 ton demiri Kumluca ilçesindeki ilgili firmaya teslim etmedi. Bunun üzerine firma yetkilileri N.G. ve yeğeni B.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şahıslar Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Jandarmadaki sorguları tamamlanan N.G. ve B.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



07 TM 464 plakalı kamyon ise trafik parkına çekildi. - ANTALYA