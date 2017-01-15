"Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak adlandırılan, 104 devenin güreştirildiği 35. Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali'ni, soğuk ve yağışlı havaya rağmen çok sayıda kişi izledi.



Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Pamucak Güreş Sahası'nda Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından düzenlenen festival, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle planlanan saatten geç başladı.



Terör saldırılarında şehit olanlar dolayısıyla bu yıl davul ve zurnanın çalınmadığı etkinlikte güreş sahasına "Selçuk tek yürek terörü lanetliyoruz" ile üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir ve İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Polis Fethi Sekin'in fotoğraflarının bulunduğu "Vatan size minnettardır" yazılı pankartlar asıldı.



Açılışta konuşan Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, deve güreşlerinin 35 yıldır yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bakıcı, "Deve güreşlerinin Türk kültürü içindeki yeri yadsınamaz. Türkler olarak kültürümüze, örf ve adetlerimize sadığız, yörük kültürüne sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.



Soğuk hava nedeniyle geçmiş yıllara göre katılımın düşük olduğu gözlenen etkinliği, soğuğa rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist de izledi.



Festival için sahayı çevreleyen yamaçları sabahın ilk saatlerinden itibaren dolduran izleyiciler, güreşleri izlerken piknik yapmanın keyfini de yaşadı. Katılımcılar, Cazgır Halil Coşkun'un manileriyle coştu.



Festival alanında kurulan tezgahlarda satışa sunulan deve sucuğu ile yöresel tarım ve el ürünleri de yoğun ilgi gördü.



Küçük deve güreşi meraklısı



Amca ve dayısı ile develeri güreştirmek üzere etkinliğe gelen 13 yaşındaki Yalın Şentürk, ilgi gördü.



Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada dedesinin, dayısının ve amcasının deve yetiştirdiğini, deve merakının aileden geldiğini söyledi. Deve güreşlerini 5 yaşından beri izlediğini aktaran Şentürk, bu etkinlikte de aile yakınlarına ait "Kolağası" ve "Cesur Yürek" adlı develerin mücadele edeceğini kaydetti. Şentürk, geçmiş yıllarda develerinin birincilik elde ettiğini söyleyerek, bu sene de birinci olmayı istediklerini belirtti.



İsimleriyle dikkati çektiler



Festivalde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 104 deve güreştirildi.



Geleneksel olarak duayla başlayan festivalde, güreş öncesi sahipleri tarafından alanda dolaştırılarak müsabakaya hazırlanan develer, yapılan eşleşmeler sonrası birbirleriyle mücadele etti.



Develere verilen "One minute", "Malazgirt 1071", "Dozer", "Kuzey Fırtınası" isimleri dikkati çekti.



"Urgancılar", develerin kıyasıya mücadele ederken birbirlerine zarar vermesini önlemeye çalıştı. Develerden birinin üstünlüğünü kabul ettirerek, rakibini sahadan kaçmaya zorladığı anlarda deve güreşi tutkunları büyük heyecan yaşadı.



Güreşleri izlemek için İzmir'in Seferihisar ilçesinden eşi ve iki kızıyla gelen inşaat ustası Arslan Pekin, ilk kez geldiği festivalde keyifli zaman geçirdiğini söyledi. Deve güreşlerini daha önce televizyonda izlediğini, merak ettiği için Selçuk'a geldiğini aktaran Pekin, çocuklarının da bu geleneği tanımış olduğunu ifade etti. Ayrıca piknik ortamından da memnun dolduklarını söyleyen Pekin, deve sucuklarının tadına baktıklarını anlattı.



Eşi Songül Pekin de develerin heybetli görüntülerine rağmen çok sevimli olduklarını, onları yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Heyecanla güreşleri izlediğini ifade eden Songül Pekin, gelecek yıllarda da gelmeyi istediğini sözlerine ekledi.