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Deve Güreşi için gelen seyircilerden detaylar
Yabancı konuklardan detaylar
Deve güreşleri
Deve güreşini seyretmeye gelenlerle röportaj
Deve sucuğu detayları
13 yaşındaki Yalın Şentürk ile röportaj 35. Selçuk Deve Güreşi Festivali - İZMİR
35. Selçuk Deve Güreşi Festivali
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Deve Güreşi için gelen seyircilerden detaylar Yabancı konuklardan detaylar Deve güreşleri Deve güreşini seyretmeye gelenlerle röportaj Deve sucuğu detayları 13 yaşındaki Yalın Şentürk ile röportaj 35. Selçuk Deve Güreşi Festivali - İZMİR.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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