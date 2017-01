35 İzmir 35 Proje" Hızla Devam Ediyor

TEZCAN EKİZLER - Başbakan Binali Yıldırım'ın 2011'de İzmir'den milletvekili adayı olduğu genel seçim öncesi açıkladığı, yaklaşık 60 milyar lira maliyetli 35 projeden 7'si daha proje aşamasına getirildi.



Projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere kurulan 35 Proje Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın milletvekili adaylığı öncesi açıkladığı 35 projeden 6'sının hizmete alındığını anımsattı.



Açılışı yapılan çalışmalardan Konak tünelleri ile kent içinde trafiğin rahatlatıldığını anlatan Doğan, 310 milyon liralık bu yatırımın Mayıs 2015'de devreye alındığını ve tünelleri kullanan araç sayısının 17,5 milyonu aştığını bildirdi.



Doğan, Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar terminalleriyle de İzmir'in kendisine yakışan havalimanına kavuştuğunu dile getirdi.



İZBAN Aliağa-Torbalı hattı ve Kemalpaşa-Turgutlu arasındaki 27 kilometrelik demiryolu hattının da ulaştırma ve lojistikte önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirten Doğan, Dijital Arşiv Kent Projesi, Güzelbahçe Balıkçı Barınağı ve Engelsiz Yaşam Projesi'nin de farklı alanlarda kent halkına soluk aldırdığına işaret etti.



- Devam eden projeler



Doğan, yapımı süren 17 projenin tamamlanmasıyla da İzmir'in yeni bir çehreye kavuşacağını kaydetti.



Altyapı çalışmaları tamamlanan Kuzey Ege Limanı ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini, TIPKENT projesi kapsamında Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün temelinin atıldığını hatırlatan Doğan, EGERAY ile İZBAN hattının Selçuk'a kadar uzatılacağını, Efes Antik Liman Projesi'nin de 2017 yılında ihale edilmesinin beklendiğini aktardı.



Manisa ile İzmir arasındaki trafiği rahatlatacak Sabuncubeli tünellerinde de sona yaklaşıldığını dile getiren Doğan, şu bilgileri verdi:



"Sabuncubeli tünellerinin eylül ayında düzenlenecek 'ışık göründü' töreni sonrası yıl sonunda açılması planlanıyor. İzmir ile İstanbul arasını 3,5 saate indirecek olan otoyol çalışmaları da hızlı şekilde devam eden projeler arasında. İzmir-Kemalpaşa arasındaki 20 kilometrelik yolun bu yıl hizmete girmesi planlanıyor. Çiğli, Aliağa ve Çandarlı arasındaki 92 kilometrelik Kuzey Otoyolu'nun 10 kilometrelik bölümü ulaşıma açıldı, kalan 76 kilometrelik bölüm için şubat ayında ihaleye çıkılması bekleniyor."



Körfez Geçişi'nde ihale sürecine doğru



Doğan, 35 projeden 7'sinin daha proje aşamasına getirildiğini belirtti.



Bu yatırımlar arasında İzmir Karayolu ve Raylı Geçiş Projesi'nin (İZKARAY) dikkat çekici olduğunu kaydeden Doğan, İzmir Körfezi'nin iki yakasının tüp tünel, köprü ve yapay adayla bir araya geleceğini, körfez geçişini raylı sistemle 7 dakika, araçla 10 dakikaya indirecek yatırımın proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.



İZKARAY ile ilgili yeni yılın ilk yarısında ihale sürecinin başlayacağını ifade eden Doğan, İzmir-Ankara Otoyolu, İzmir-İstanbul Yüksek Hızlı Treni ve İzmir metrolarının da proje aşamasına geldiğini söyledi.



Deniz Doğan, İzmir ile Ankara'yı bağlayacak 572 kilometrelik otoyolun fizibilite etüdü, proje çalışmaları ve ÇED sürecinin yeni yılda tamamlanmasının planlandığını, otogarı Halkapınar'a bağlayacak 4,5 kilometrelik raylı sistemin projesinin de bu yıl tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.



Doğan, 35 Proje içinde yer alan Vecihi Hürkuş Havalimanı, Dijital Tarih Kütüphanesi, Bilim ve Ar-Ge Şehri, Bilişim Destekli Yaşam ve Deniz Ürünleri Borsası projelerinin ise değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.



Başbakan Yıldırım'ın İzmir'e çok önem verdiğini, yoğun gündemine rağmen projeleri takip ettiğini anlatan Doğan, "35 Proje, kentte çok önemli bir karşılık buldu. İzmirliler ve iş dünyası temsilcileri projelerden çok memnun. Binali Bey, Başbakan olduktan sonra da 35 projeyi başladığı günkü heyecanla takip ediyor. Başbakanımız için İzmir'in çok özel bir yeri var." dedi.



İzmirliler memnun



İzmir için öngörülen 35 projeyi değerlendiren vatandaşlardan Mehmet Hancı ise çalışmaların İzmir için büyük kazanım olduğunu belirterek, "Üniversite mezunu gençler var, iş olmadığı için kentten kaçıyorlar. Projeler hayata geçince hareketlilik gelecek. İstanbul gibi ekonomik hareket gelecek." diye konuştu.



Samet Onur da yerel yönetimlerin projelerde başarılı olamadığını savunarak, bu çalışmaların İzmir'in kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.



Mücella Görgülü de İzmir'de dünyaya gelmemesine rağmen yaşadığı kenti çok sevdiğini, hayata geçecek ulaştırma projelerinin İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracağını kaydetti.