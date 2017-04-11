35. Fecr Film Festivali'ne 6 Türk Filmi Katılacak

İran'da 21 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak olan 35. Fecr Film Festivali'ne Türkiye'den 6 film katılacak.



Festivalin "Uluslararası Yarışma" bölümünde "uzun metraj" kategorisinde Kıvanç Sezer imzalı "Babamın Kanatları" adlı filmi, "kısa metraj" kategorisinde ise M. Abdülgafur Şahin'in "Sevmekten" adlı filmi yer alacak.



Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz'un jüri üyeleri arasında bulunduğu "Doğu Panoraması" bölümünde ise "Rauf" ile kısa film "Güney Kutbu" yarışacak.



Yarışma dışı gösterimlerde ise çevre temalı filmlere ayrılan "Yeşil Ekran" bölümünde "Kalandar Soğuğu", "Belgesel Gösterimleri"nde ise "Kedi" isimli filmler sinemaseverlerle buluşacak.



4 Temmuz 2016'da hayatını kaybeden ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin çektiği bir fotoğrafı posterine taşıyan festival, 28 Nisan'da sona erecek.