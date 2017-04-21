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35 Bin Türk AB Vatandaşı Oldu
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35 Bin Türk AB Vatandaşı Oldu

AB ülkeleri, 2015'te önceki yıllara oranla daha az vatandaşlık verirken, 35 bin Türk AB vatandaşı oldu.

35 Bin Türk AB Vatandaşı Oldu

AB ülkeleri, 2015'te önceki yıllara oranla daha az vatandaşlık verirken, 35 bin Türk AB vatandaşı oldu.

Kaynak: Dunya.com

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