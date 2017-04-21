35 Bin Türk AB Vatandaşı Oldu
AB ülkeleri, 2015'te önceki yıllara oranla daha az vatandaşlık verirken, 35 bin Türk AB vatandaşı oldu.
AB ülkeleri, 2015'te önceki yıllara oranla daha az vatandaşlık verirken, 35 bin Türk AB vatandaşı oldu.
Kaynak: Dunya.com
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