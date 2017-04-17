35 Bin Kişinin Kredi Kartından 75 Milyon TL'lik Vurgun- Ek Fotoğraflar

35 Bin Kişinin Kredi Kartından 75 Milyon TL'lik Vurgun- Ek Fotoğraflar

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Türk Lirası, Kredi Kartı, Tl