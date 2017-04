34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali

Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivalinde, bu hafta piyanist Julien Libeer, klasik gitarın önemli ismi Ahmet Kanneci ve Compania Rafael Amargo'nun flamenko dans topluluğu sanatseverlerle buluşacak.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan'da başlayan "Uluslararası Ankara Müzik Festivali"nin üçüncü haftasında 19 Nisan Çarşamba akşamı piyano resitali verilecek.



MEB Şura Salonu'ndaki konser Belçikalı genç piyanist Julien Libeer ile başlayacak. Saygın klasik müzik ödüllerinden "Diaposon d'Or" olmak üzere "Belçika Klara Ulusal Klasik Müzik Radyosu En İyi Sanatçı" ve "En Genç Avrupalı Klasik Müzik Sanatçısı" ödüllerini alan Libeer, yeni kuşağın geleceği parlak piyanistleri arasında gösteriliyor. Ayrıca, 2017 yılı "Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri"ne de aday gösterilen Libeer, festival kapsamında ilk kez hayranlarıyla buluşacak.



Libeer, konserinde ilk olarak Sebastian Bach'ın 5 numaralı sol majör "Fransız Süiti" seslendirilecek. Belçikalı piyanist, Beethoven'in 30 numaralı "Piyano Sonatı"nı yorumlayacak. Klasik müzik severler, ayrıca, Liszt'in 3 numaralı "Şiirsel ve Dinsel Armoniler" ile "Yalnızlıkta Tanrı'nın Kutsaması" adlı eserlerini dinleme imkanı da bulacak. Gecenin son eseri ise Bach ve Liszt'in bir numaralı la minör "Prelüd ve Fügler"i olacak.



Ahmet Kanneci'nin 40.yılına özel konser



Ankaralı sanatseverler, 20 Nisan Perşembe akşamı klasik gitarın önemli isimlerinden Ahmet Kanneci'nin sanat yaşamının 40. yılını festival etkinliği kapsamında kutlayacak.



Kanneci, dört farklı kişiye adadığı konserinde ilk olarak "Adnan Turani" anısına J. Sebastian Bach'ın 3 numaralı süitini seslendirecek. Sevda Cenap And Müzik Vakfı için özel bir anlam taşıyan konserde Kanneci, vakfın bir önceki başkanı olan ve önceki sene hayatını kaybeden Mehmet Başman anısına Isaac Albeniz'in "Capricho Catalan" ve "Torre Bermeja" adlı eserlerini yorumlayacak.



Kanneci, D. Alberto Povveda anısına "Piezas Caracteristicas" adlı eseri de seslendirecek. Gecenin dörtlü son eseri ise Alirio Diaz anısına müzikseverlerle buluşacak.



Compania Amargo'nun flamenko dans topluluğu



Flamenkonun bol ödüllü yıldızı Rafael Amargo ilk kez Ankara'da flamenko severlere görsel şov sunacak. Gösterileriyle İspanya ve dünyada büyük başarılara imza atan Amargo, flamenkonun geleneksel öğelerini çağdaş koreografilerle harmanlayacak.



İspanyol dans ve flamenko hocalarına verilen "APDE Ödülü" ile adı dünyaca ünlü dansçı Antonio Gades ve Matilde Coral gibi isimlerle anılan Amargo, festival kapsamında 22 Nisan Cumartesi akşamı MEB Şura Salonu'nda aşkı tutkuyla harmanladığı gösterisi "Intimo" ile sahne alacak.



Konserlere katılmak isteyenler, salondan da bilet alabilecek.



34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan akşamına kadar farklı konserlerle devam edecek.