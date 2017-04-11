Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen "34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali"nde, yarın Kiev Solistleri ve Valeriy Sokolov dinleyiciyle buluşacak.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında MEB Şura Salonu'nda yarın saat 20.00'de, Ukrayna'nın "en önemli oda müziği topluluğu" olarak görülen Kiev Solistleri ile ülkenin önde gelen kemancılarından Sokolov sahne alacak.



Konserde, Johann Sebastian Bach ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinin yanı sıra Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim"i seslendirilecek.



Konsere katılmak isteyenler, salondan da bilet alabilecek.



34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan akşamına kadar farklı konserlerle devam edecek.