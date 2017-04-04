34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali"
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen "34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali", Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) konseriyle başladı.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen "34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali", Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) konseriyle başladı.
Festival, MEB Şura Salonu'nda, vakfın danışma kurulu başkanlığını da yapan merhum bestekar Ahmet Adnan Saygun'un 110'uncu doğum yıl dönümü anısına "Ayin Raksı" ile açıldı.
Sevda Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman açılış konuşmasında, sanatseverlerle olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, 33 yıldır festivalin Ankara'nın vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade etti.
"Genç sanatçılara yer verdik"
Festivalin her yıl 4 Nisan'da vakfın kurucularından Cenap And anısına düzenledikleri senfoni orkestrası konseriyle açıldığını belirten Başman, "Bu yıldan itibaren vakfımızı ve festivalimizi bugünlere taşımış 28 yıllık başkanımız Mehmet Akman Başman anısına yapılması kararını verdik." dedi.
Başman, festivalde genç sanatçı ve topluluklar ile uluslararası şöhretlerin yer almasına dikkat ettiklerini ifade ederek, "34'üncü kez yaptığımız bu festivalin gerçekleşmesini sağlayan tüm sanatseverlere ve ilgili bakanlıklara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Festivalin açılışına, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ile İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.