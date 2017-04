34. Fransa'daki Müslümanlar Buluşması

Fransa İslami Kuruluşlar Birliği (UOIF) Başkanı Amar Lasfar, birliğin yeni isminin "Fransa'daki Müslümanlar" olacağını söyledi.



Paris'in kuzeyindeki Le Bourget fuar alanında UOIF tarafından 34'üncü Fransa'daki Müslümanlar Buluşması düzenlendi.



Lasfar, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da ve Avrupa'daki bütün Müslüman kuruluşların bu buluşmaya katıldığını ifade ederek, başkanlığını yaptığı teşkilatı ileriye doğru taşımak için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Lasfar, bu yılki buluşma vesilesiyle teşkilatın isminin değiştiğini belirterek, "İslami Kuruluşlar Birliğinin yeni ismi 'Fransa'daki Müslümanlar' olacak." dedi.



Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine de değinen Lasfar, ülkedeki Müslümanlara oy kullanmaları çağrısında bulundu.



Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da özellikle Müslüman dünyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, bu konuda din adamlarının çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.



AA muhabirine buluşmayı değerlendiren Musa, bu buluşmanın Fransa Müslümanlarının 34. buluşması adını taşıdığını ancak sadece Fransa'daki Müslümanların değil Avrupa, Somali ve Filistin'den katılanların da olduğunu söyledi.



Her şeyden önce bunun güzel bir birlik dayanışması olduğu belirten Musa, "Bazı meselelerin dile getirilmesi, konuşulması açısından da yararlı etkinlikler bunlar. Nitekim konuşmacıların bazıları Fransa'daki genel duruma işaret ettiler. Seçim atmosferinde bu ülkedeki Müslüman kitlenin duyarlılıklarının yeterince dikkate alınmadığına işaret edilen konuşmalar oldu. Bu da gösteriyor ki bir hareketlenme, bir bilinçlenme var." diye konuştu.



İnsanların kendilerine yeterince ilgi, meselelerine karşı da yeterli duyarlılığın gösterilmediği bilincinde olduğunu ve bunu da dile getirdiklerini aktaran Musa, şöyle devam etti:



"Fransa köklü gelenekleri olan bir ülke, İslam'la uzun yıllardır hatta asırlardır birlikteliği, yaşanmışlığı, dolayısıyla tecrübesi olan bir ülke. Burada da yöneticiler düzeyinde bu meselenin farkındalar. Bu ülkedeki Müslüman sayısı 5-6 milyon civarında. Sosyal barışın, kamu düzeninin tesis edilmesi, korunması, sürdürülmesi bakımından toplumun önemli bir kesimini oluşturan bu insanların duyarlılıklarının tabii gözetilmesi önem arz ediyor. Bu toplantının bir diğer özelliği gördüğüm kadarıyla Fransa Müslümanlarının bir buluşması olmakla birlikle diğer dinlerden temsilcilerin de davet edildiğini memnuniyetle gördüm. Onlar da söz aldı, görüşlerini dile getirdi. Bunun ötesinde onların varlığı dahi dinler arası diyalog, iş birliği, iletişim, her neyse, insanlar bazen kelimeler üzerinde uzlaşamıyor. Böyle bir iletişim için güzel bir platform oluşturduğunu ifade etmeliyim."



Musa, Türkler açısından da bu buluşmanın önemli olduğunu, Fransa'daki Müslüman kitlenin 700 bin kadarını Türklerin oluşturduğunu kaydetti. Musa, buluşmaya Fransa İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Oğraş'ın da katıldığını, bunların güzel gelişmeler olduğunu belirtti.



Le Pen'in buluşmanın yasaklanması talebi



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin önemli adaylarından aşrı sağcı Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen'in, Fransa İslami Kuruluşlar Birliğinin yıllık toplantılarının yasaklanması talebini değerlendiren UOIF Başkan Yardımcısı Makhlouf Mameche, "Bu açıklamalar çok tehlikeli açıklamalardır." dedi.



Mameche, cumhurbaşkanlığı seçimine bir hafta kala oy toplamak için bu buluşmayı iptal etmek istediğini, oy toplayabilmek için de Müslümanlara ve UOIF'e saldırmayı seçtiğini anlattı.