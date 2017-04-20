33 Yılını Doğaya Verdi

Diyarbakır'da 33 yıldır çiçek ve fidan satışı yapan Nevzat Korkmaz, doğa sevgisinden dolayı bu işi yaptığını ve kazandığıyla 4 çocuğuna üniversite okutup, meslek sahibi yaptığını kaydetti.



Diyarbakır'da çiçek ve fidan satışı yapan Nevzat Korkmaz, içindeki doğa sevgisiyle başladığı işe 33 yılını verdi. Yenişehir ilçesi Batıkent Meydanı'nda bulunan yeşil alanda oluşturduğu mini bahçesinde işini sürdüren Korkmaz, 4 çocuğuna bu işten kazandığıyla üniversite okuttuğunu, hepsinin şuan okumuş meslek sahibi birer birey olduğunu belirtti. İşinden büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Korkmaz, insanların doğaya sahip çıkması için de çağrı yaptı.



"Mutluyum, gururluyum"



33 yıldır bir fiil bitki üzeri, bahçe düzenleme ve ağaç dikme işleriyle uğraştığını söyleyen Korkmaz, "500 tır civarında bitki Diyarbakır bölgesine getirdim. Hepsini uyguladım. Mutluyum, gururluyum. 4 tane çocuğum var. Dördünü de okuttum. Şuan hepsi de mühendis, öğretmen, mali müşavir" dedi.



"Sevgiyle yaptık, sevgiyle yürütüyoruz"



İşini yaparken haz aldığını kaydeden Korkmaz, "Her türlü zorluklara rağmen çok güzel olan Diyarbakırımızı istediğimiz şekilde yeşillendirdik. Bu nimetler hepsi insanlık içindir. Sevgiyle yaptık, sevgiyle yürütüyoruz. Son damlasına kadar bu hizmette varız, yapacağız. Mutluluğun en hazını duyuyorum. Parasından değil, çok şükür kazandım am bu işin sevabı yeşili korumada, dikmede, bakmada. Bizim vazifemiz budur, doğaya katkı, başka bir şey değil" diye konuşu. - DİYARBAKIR