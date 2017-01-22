Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve Eritre uyruklu 33 kişi yakalandı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.