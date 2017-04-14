33. Karikatür Yarışması Sergisi Devam Ediyor

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler ödül töreninin ardından Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, Okan Üniversitesi, Adana 75. Yıl Sanat Galerisi, Galeri Işık Teşvikiye, Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi ve Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açılmıştı. Sergi, şimdi de İstanbul'un ünlü kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 18 Nisan Salı günü, saat 10.00'da açılacak olan sergi, 27 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Sergide, yarışmanın bu yılki birincisi Marco De Angelis (İtalya), ikincisi 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve bu yıl ilk defa 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Emrah Arıkan'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alacak.

Yarışmada Başarı Ödülü kazananlar arasında, Oktay Bingöl (Türkiye), Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), 'Feggo' Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran) ve Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya) yer alıyor.

