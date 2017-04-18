33. Çocuk Şenliği" Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "33. Çocuk Şenliği", çok sayıda çocuğun katılımıyla Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başladı.



Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, açılış töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin 33. yıldır yapıldığının anlattı.



Çocuk şenliğinin 23 Nisan haftasıyla bağlantılı bir şenlik olduğuna işaret eden Uygur, "Bir hafta boyunca, bütün salonlarımızda çocuklarımız için çeşitli çocuk oyunları, aktiviteler, konserler ve eğlenceli bir program olacak. Onları mutlu edebilecek bir organizasyon yaptık. Büyükşehir Belediye Bandosu, açılışta harika bir konser verdi ve çocuklarımız dans etti. Pollyanna oyunuyla da şenlik başladı. 23 Nisan günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yeni çocuk oyunu 'Dedektif Köpek Cash' ile de finali yapacağız." dedi.



Şenlik kapsamında birçok oyun sergileneceğini dile getiren Uygur, etkinliklerin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yanı sıra, Fatih Reşat Nuri, Kağıthane Sadabad ve Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu, Kadıköy Haldun Taner, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar Kerem Yılmazer ve Musahipzade Celal Sahnesinde gerçekleşeceğini dile getirdi.



Uygur, konuk tiyatroların da şenliğe katıldığını anlatarak, "Dopdolu bir çocuk şenliğini çocuklarımıza armağan edeceğiz. Bütün çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramını kutluyorum. Gözlerinden de sevgiyle öpüyorum." ifadelerini kullandı.



Çocukların ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Uygur, çocuk yaşlarda tiyatro sevgisini kazandırmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:



"Çocuklara bu yaşta tiyatro ve sanat sevgisi aşılarsanız, bu hayatları boyunca devam eder. Tiyatro da bu konuda çok itici bir güçtür. Tiyatronun sihri çok büyüktür. Şehir Tiyatrosunun çocuk oyunları sezon boyunca neredeyse yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla sahneleniyor. Çocuklar koşa koşa geliyor, veliler koşarak getiriyor çocuklarını. Bence çocukların gelişiminde sanatın, tiyatronun çok büyük bir etkisi var. Anne babalar bundan asla vazgeçmesinler."



Açılışı dağcıların tiyatro binasına etkinlik afişini asmasıyla başlayan etkinlik kapsamında, İBB Kent Orkestrası Bandosu konser verdi. Konserin ardından sahnelenen "Pollyanna" oyununda görme engelli 100 çocuk için sesli betimleme tekniği kullanıldı. Etkinlikte ayrıca çocuk şarkıları yorumlayan Onur Erol da konser verdi.



Çocukların yeni hayaller kurmasını, sanat ve edebiyat dünyası ile tanışmasını sağlamak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında, çocuklar için eğlenceli gösterilerin yanı sıra konuk tiyatro ekiplerinin 11, Şehir Tiyatrolarının 9 oyunu sahnelenecek. Üç konserin de gerçekleşeceği etkinlikte, ünlü tiyatro sanatçıları masal okuma etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelecek. Resim, yazarlık, ses eğitimi, heykel, dans, tasarım, yoga, pilates ve müzik gibi konularda da 25 atölye çalışması çocuklarla buluşacak.



Şehir Tiyatroları tarafından ücretsiz düzenlenen şenlik, 23 Nisan'da sona erecek.