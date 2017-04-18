33. Çocuk Şenliği Başladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl 33'üncüsünü düzenlediği geleneksel "Çocuk Şenliği", bugün yapılan açılış töreniyle başladı.



Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, 33. Çocuk Şenliği afişinin dağcılar tarafından tiyatro binasına asılmasıyla başlarken, İBB Kent Orkestrası Bandosu'nun konseri ile devam etti. Konserin ardından sahnelenen Pollyanna oyununda görme engelli 100 çocuk için sesli betimleme tekniği kullanıldı. Onur Erol ile çocuk şarkıları konseriyle etkinlikler gün boyu devam etti. Etkinlikler, 18-23 Nisan tarihleri arasında tüm Şehir Tiyatroları sahnelerinde gerçekleştirilecek.



33. Çocuk Şenliği'nde ayrıca, konuk tiyatro ekiplerinin 11 oyunu ve Şehir Tiyatrolarının 9 oyunu sahnelenecek. Çocuklara yönelik 3 konserin de düzenleneceği şenlik kapsamında, Türk tiyatrosunun usta simaları, masal okuma etkinliklerinde çocuklarla bir araya gelecek ve resim, yazarlık, ses eğitimi, heykel, dans, tasarım, yoga, pilates, müzik gibi konularda gerçekleştirilecek 25 atölye çalışması ile çocuklar farklı sanat dalları ile tanışacak.



Çocukları tiyatroyla ve sanatın diğer dallarıyla buluşturmayı hedefleyen şenlikte, tüm oyunlar ve etkinlikler ücretsiz olacak.



- İstanbul